В немецкой оппозиции оценили риски победы Трампа для помощи США Украине

После победы Дональда Трампа на выборах в США крупнейшая оппозиционная партия Германии Христианско-демократический союз не видит автоматического последствия в том, что Германия и Европа должны будут платить больше за поддержку Украины в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В партии призвали воздержаться от поспешных заявлений и подождать действий новой администрации.

"Интересно, что победу Трампа на выборах в контексте войны в Украине комментируют со многими, иногда очень большими нюансами. Поэтому мы не должны делать поспешных заявлений, а сначала внимательно следить за действиями новой администрации США и делать из них свои выводы", – заявил глава фракции ХДС Торстен Фрай, отвечая на вопрос, нужен ли сейчас специальный фонд для помощи Украине.

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"Как и в случае с вопросом Украины, с другими вопросами станет понятно, что будущий президент Трамп считал "шумом предвыборной кампании", а что из его требований было серьезным", – сказал Фрай.

Эксперт по вопросам внешней политики ХДС Норберт Реттген высказал сегодня утром на телеканале ntv совсем другое предположение.

Он ожидает, что победа Дональда Трампа на выборах будет иметь серьезные последствия для войны в Украине.

Судя по предвыборным заявлениям Трампа, "самое малое, к чему мы должны готовиться, – это то, что после его вступления в должность американской помощи Украине больше не будет, отметил политик. "И что нельзя исключать, так это то, что он хочет заключить сделку с Путиным", – сказал Реттген.

Республиканский сенатор Марко Рубио (штат Флорида) назвал борьбу Украины против российских захватчиков "войной, зашедшей в тупик", которую надо остановить.

Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах до объявления официальных результатов.

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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