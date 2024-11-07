В Италии арестовали около 60 человек во время рейда против мафии "Ндрангета"

В Италии арестовали около 60 человек в результате полицейского рейда против мафии "Ндрангета".

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает "Европейская правда".

Как сообщили правоохранители, аресты произошли в южноитальянском регионе Калабрия.

По данным полиции, 50 человек были заключены в тюрьму, а девять отправлены под домашний арест.

Реклама:

Следователи обнаружили различные виды преступной деятельности, связанные с "Ндрангетой", включая торговлю наркотиками.

Журналисты акцентировали, что итальянская "Ндрангета" является самой мощной мафиозной организацией в стране, которая распространила свою деятельность по всей Европе и во всем мире.

Напомним, в ноябре 2023 года в Италии завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов мафиозного клана "Ндрангета", по результатам процесса осудили более 200 человек.

В январе 2024 года Федеральное министерство внутренних дел Германии оценило количество членов итальянской мафии, действующих в стране, в более чем тысячу человек.