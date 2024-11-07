У Європарламенті заслухають кандидатку на ключову для України посаду комісара з розширення

У четвер 7 листопада в комітетах Європарламенту відбудуться слухання щодо кандидатури номінованої на посаду комісара з розширення Марти Кос, представниці Словенії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Слухання щодо номінованої на комісарку з питань розширення Марти Кос вже розпочалися невдовзі після 9:00 за Брюсселем і можуть тривати кілька годин.

На слуханнях 7 листопада, знімок з екрана

Після цього засідання очільники відповідних комітетів і політичні групи мають надати оцінку тому, як кандидати підтвердили свою відповідність посаді.

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"ЄвроПравда" вже розповідала найважливіші факти про Марту Кос, що може стати ключовою для України посадовицею у Єврокомісії.

До неї, нагадаємо, посаду комісара з розширення обіймав представник Угорщини Олівер Варгеї. У новому складі ЄК Урсула фон дер Ляєн "понизила" його до комісара з охорони здоров’я та добробуту тварин.

Наразі Варгеї став єдиним комісаром, у якого виникли труднощі у процесі затвердження в Європарламенті – йому доведеться повторно відповідати на письмові запитання депутатів.