В Европарламенте заслушают кандидата на ключевой для Украины пост комиссара по расширению

В четверг 7 ноября в комитетах Европарламента состоятся слушания по кандидатуре номинированной на должность комиссара по расширению Марты Кос, представительницы Словении.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Слушания по номинированной на комиссара по вопросам расширения Марте Кос уже начались вскоре после 9:00 по Брюсселю и могут длиться несколько часов.

На слушаниях 7 ноября, снимок с экрана

После этого заседания руководители соответствующих комитетов и политические группы должны дать оценку тому, как кандидаты подтвердили свое соответствие должности.

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"ЕвроПравда" уже рассказывала важнейшие факты о Марте Кос, которая может стать ключевым для Украины должностным лицом в Еврокомиссии.

До нее, напомним, должность комиссара по расширению занимал представитель Венгрии Оливер Вархеи. В новом составе ЕК Урсула фон дер Ляйен "понизила" его до комиссара по охране здоровья и благополучию животных.

Пока Вархеи – единственный комиссар, у которого возникли трудности в процессе утверждения в Европарламенте – ему придется повторно отвечать на письменные вопросы депутатов.