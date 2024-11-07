Большинство немцев поддерживают досрочные выборы – опрос

Большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие данные опроса, проведенного еще до объявления о распаде коалиции, приводит ARD DeutschlandTrend.

53% опрошенных высказались за досрочные выборы. Однако немалый показатель, 40%, выступали за то, чтобы правящая коалиция продолжала оставаться у власти на период, остающийся до выборов.

Больше всего сторонников досрочных выборов – среди сторонников партий крайнего спектра, которые набирают популярность: ультраправой популистской "АдГ" (88%) и Альянса Сары Вагенкнехт (82%), который недавно показал успех на выборах в восточных землях и претендует на участие в региональных правительствах. В целом поддержка досрочных выборов на востоке Германии больше, чем на западе (60% против 52%).

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Среди сторонников консервативного Христианско-демократического союза досрочные выборы поддерживают 68%, среди избирателей СДПГ – 25%, "Зеленых" – 18%.

Опрос проводился 6 ноября, но еще до объявлений об отставке лидера "Свободных демократов" Линднера.

В предыдущем опросе DeutschlandTrend на прошлой неделе 85% опрошенных ответили, что недовольны работой правительства. Относительно поддержки отдельных политиков, наиболее одобрительно высказывались о министре обороны Борисе Писториусе (55%), лидере ХДС Фридрихе Мерце (30%) и лидере популистской партии своего имени Саре Вагенкнехт (24%).

Шольц получил показатель 19%, так же как лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер и сопредседатель "АдН" Алис Вайдель.

Канцлер Олаф Шольц 6 ноября решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе.

К более быстрому голосованию в парламенте за вотум доверия правительству призвали и другие парламентские фракции.