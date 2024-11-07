В Польше задержали преподавательниц из Одессы по делу о масштабной подделке документов

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех преподавательниц одного из университетов Одессы, которые за взятку хотели получить фальшивые документы об окончании обучения для более 60 студентов варшавского Collegium Humanum.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Три преподавательницы университета из Одессы приехали в Польшу, потому что не могли связаться с Павлом К., бывшим ректором Collegium Humanum. Они появились в штаб-квартире университета, который теперь называется Университет бизнеса и прикладных наук "Варшава".

Украинки побудили новое руководство университета выдать фальшивые документы, в том числе университетские дипломы и свидетельства об обучении. Взамен они предложили взятку в размере 40 тысяч долларов.

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"Выводы показывают, что документы, о которых идет речь, были для более чем 60 "иностранных студентов", которые никогда не учились в Collegium Humanum", – сообщила в Центральном антикоррупционном бюро.

Результаты расследования указывают на то, что задержанные преподавательницы университета были причастны к организованной преступной группировке, основанной и возглавляемой Павлом К.

"Криминальная деятельность группы включала выдачу дипломов бакалавра, второго цикла обучения, единых дипломов магистра и престижных дипломов МВА в обмен на финансовую и личную выгоду", – пояснили в Центральном антикоррупционном бюро.

Прокуратура предъявила задержанным женщинам обвинения в участии в организованной преступной группе.

Каждая из подозреваемых должна внести 150 тысяч злотых имущественного залога. Женщинам запрещено выезжать из страны. Их паспорта аннулированы до уплаты залога.

Это уже седьмое мероприятие, проведенное сотрудниками Жешувского представительства Центрального антикоррупционного бюро в рамках расследования дела Collegium Humanum.

Частный университет был основан в 2018 году в Варшаве. Он предлагал срочные курсы, на которых можно было получить диплом MBA. Такие дипломы позволяют, среди прочего, претендовать на должности в наблюдательных советах государственных компаний.

Напомним, с начала этого года в Польше задержали 195 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.