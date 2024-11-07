Сикорский после победы Трампа спрогнозировал более грубую дипломатию и заявления "на языке Христа"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что во время будущего президентства Дональда Трампа в США подходы к вопросам безопасности в Европе будут более прямолинейными.

Его слова цитирует Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

В контексте президентства Трампа Сикорский сказал, что "произойдут изменения, потому что выборы имеют последствия".

"Теперь у нас будет более грубая речь, более однозначная речь и более твердая позиция по определенным важным вопросам", – оценил он.

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Глава польского МИД также напомнил, что хвалил Трампа за его призывы к Европе больше тратить на оборону, а в частности из-за того, что они высказывались в "твердой, категорической форме".

"Потому что когда это было сказано на языке дипломатии, это не доходило до некоторых в Европе. Будет изменение тональности. На самом деле я предпочитаю язык Христа. Да, да – нет, нет", – добавил Сикорский.

Он сослался на слова Иисуса из Нагорной проповеди, в которой тот разоблачает демагогические, творческие способы избегать говорить правду: "Ваше же слово да будет: да-да, нет-нет. А что более сего, то оно от лукавого" (Мф. 5:34, 37).

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны Альянса начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

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