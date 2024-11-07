Шеф Пентагону запевнив армію США у "спокійній" передачі влади Трампу

Міністр оборони США Ллойд Остін надіслав американським військовим меморандум, де повідомив про наміри впорядковано передати владу майбутньому президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У посланні до війська, датованому 6 листопада, Остін написав, що, "американські військові будуть готові виконувати політичний вибір свого наступного головнокомандувача і підкорятися всім законним наказам свого цивільного командування".

"Міністерство здійснить спокійну, впорядковану та професійну передачу влади майбутній адміністрації Трампа", – запевнив шеф Пентагону.

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Остін також наголосив, що американські військові будуть перебувати осторонь від політики та продовжуватимуть підтримувати і захищати Конституцію США.

"Ви не просто військові. Ви є збройними силами Сполучених Штатів – найкращою бойовою силою на Землі – і продовжуватимете захищати нашу країну, нашу Конституцію і права всіх наших громадян", – зазначив він.

Як відомо, раніше Джо Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Пізніше повідомляли, що Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

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