Шеф Пентагону запевнив армію США у "спокійній" передачі влади Трампу
Міністр оборони США Ллойд Остін надіслав американським військовим меморандум, де повідомив про наміри впорядковано передати владу майбутньому президенту Дональду Трампу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У посланні до війська, датованому 6 листопада, Остін написав, що, "американські військові будуть готові виконувати політичний вибір свого наступного головнокомандувача і підкорятися всім законним наказам свого цивільного командування".
"Міністерство здійснить спокійну, впорядковану та професійну передачу влади майбутній адміністрації Трампа", – запевнив шеф Пентагону.
Остін також наголосив, що американські військові будуть перебувати осторонь від політики та продовжуватимуть підтримувати і захищати Конституцію США.
"Ви не просто військові. Ви є збройними силами Сполучених Штатів – найкращою бойовою силою на Землі – і продовжуватимете захищати нашу країну, нашу Конституцію і права всіх наших громадян", – зазначив він.
Як відомо, раніше Джо Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.
Пізніше повідомляли, що Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.
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