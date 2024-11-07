Шеф Пентагона заверил армию США в "спокойной" передаче власти Трампу

Министр обороны США Ллойд Остин направил американским военным меморандум, где сообщил о намерениях упорядоченно передать власть будущему президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В послании к войску, датированном 6 ноября, Остин написал, что, "американские военные будут готовы выполнять политический выбор своего следующего главнокомандующего и подчиняться всем законным приказам своего гражданского командования".

"Министерство осуществит спокойную, упорядоченную и профессиональную передачу власти будущей администрации Трампа", – заверил шеф Пентагона.

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Остин также отметил, что американские военные будут находиться в стороне от политики и будут продолжать поддерживать и защищать Конституцию США.

"Вы не просто военные. Вы являетесь вооруженными силами Соединенных Штатов – лучшей боевой силой на Земле – и будете продолжать защищать нашу страну, нашу Конституцию и права всех наших граждан", – отметил он.

Как известно, ранее Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

Позже сообщалось, что Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.

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