У Литві не виключили причетність РФ до серії фальшивих повідомлень про мінування

За словами міністерки внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, неправдиві повідомлення з погрозами вибуху, що надійшли у середу до різних установ країни, можливо, є справою рук ворожих державі сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

"Одна з версій, яка є найімовірнішою, полягає в тому, що певні ворожі сили прагнуть сіяти страх у суспільстві та, можливо, обтяжити установи додатковою роботою, додатковим навантаженням, що вже робилося раніше", – розповіла Білотайте про погрози вибухів в установах.

За її словами, вкрай важливо, щоб суспільство не піддавалося на подібні провокації.

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Білотайте запевнила, що служби готові належним чином реагувати на подібні повідомлення.

Білотайте не виключила, що неправдиві повідомлення про вибухівку в установах можуть бути справою рук російських спецслужб.

"Мабуть. Я справді не можу сказати, хто саме це організовує, але очевидно, що це організовується не тільки проти нашої держави, а й проти інших держав", – сказала міністерка.

У середу до різних шкіл, дитячих садків, магазинів та інших установ країни надійшли електронні листи з неправдивою інформацією про закладену в будівлях вибухівку.

Раніше у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

Перед цим газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.