В Литве не исключили причастность РФ к серии фальшивых сообщений о минировании

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, ложные сообщения с угрозами взрыва, поступившие в среду в различные учреждения страны, возможно, являются делом рук враждебных государству сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

"Одна из версий, которая является наиболее вероятной, заключается в том, что определенные враждебные силы стремятся сеять страх в обществе и, возможно, обременить учреждения дополнительной работой, дополнительной нагрузкой, что уже делалось ранее", – рассказала Билотайте об угрозах взрывов в учреждениях.

По ее словам, крайне важно, чтобы общество не поддавалось на подобные провокации.

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Белотайте заверила, что службы готовы должным образом реагировать на подобные сообщения.

Билотайте не исключила, что ложные сообщения о взрывчатке в учреждениях могут быть делом рук российских спецслужб.

"Видимо. Я действительно не могу сказать, кто именно это организует, но очевидно, что это организуется не только против нашего государства, но и против других государств", – сказала министр.

В среду в различные школы, детские сады, магазины и другие учреждения страны поступили электронные письма с ложной информацией о заложенной в зданиях взрывчатке.

Ранее в Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.

Перед этим газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.