У передмісті Парижа сотню людей терміново евакуювали з будинку через загрозу обвалу

Близько сотні мешканців багатоповерхівки у передмісті Парижа Аржантей довелось терміново залишити будинок через загрозу його обвалу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався вранці у четвер 7 листопада в будинку на вулиці Жана Мулена. Тривогу підняла одна з мешканок, у ванній кімнаті якої зі стелі обвалився бетонний блок і, за її словами, від цього "задвигтів будинок".

На місце прибули близько десятка фахівців пожежно-рятувальної служби, мешканцям наказали евакуюватися, тому що у стінах будівлі помітили тріщини. З міркувань обережності евакуювали одразу кілька під’їздів. Мер Аржантея розпорядився провести оцінку аварійності будівлі.

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Для евакуйованих мешканців відкрили кризовий центр, де вони можуть тимчасово залишатися і отримати варіанти тимчасового поселення, якщо не мають власних. Довкола аварійного будинку виставили охорону, щоб не допустити випадків мародерства чи інших інцидентів.

LP/ Thibault Chaffotte

Пізніше того ж дня схожа ситуація сталася у Страсбурзі, проте там йдеться про невеликий будинок і евакуювали лише кілька квартир.

Нагадаємо, у Сербії внаслідок обвалу навісу будівлі вокзалу у місті Новий Сад загинуло 14 людей, це спровокувало антиурядовий протест із заворушеннями.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії через цей інцидент подав у відставку.