В пригороде Парижа сотню людей срочно эвакуировали из дома из-за угрозы обвала

Примерно ста жителям многоэтажки в пригороде Парижа Аржантей пришлось срочно покинуть дом из-за угрозы его обвала.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел утром в четверг 7 ноября в доме на улице Жана Мулена. Тревогу подняла одна из жительниц, в ванной комнате которой с потолка обвалился бетонный блок и, по ее словам, от этого "задвигался дом".

LP/ Thibault Chaffotte

На место прибыли около десятка специалистов пожарно-спасательной службы, жителям приказали эвакуироваться, потому что в стенах здания заметили трещины. Из соображений предосторожности эвакуировали сразу несколько подъездов. Мэр Аржантея распорядился провести оценку аварийности здания.

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Для эвакуированных жителей открыли кризисный центр, где они могут временно оставаться и получить варианты временного размещения, если у них нет собственных. Вокруг аварийного дома выставили охрану, чтобы не допустить случаев мародерства или других инцидентов.

Позже в тот же день похожая ситуация произошла в Страсбурге, однако там речь идет о небольшом доме и эвакуировали лишь несколько квартир.

Напомним, в Сербии в результате обвала навеса здания вокзала в городе Нови-Сад погибли 14 человек, это спровоцировало антиправительственный протест с беспорядками.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии из-за этого инцидента подал в отставку.