Корабель ВМС Італії з мігрантами прибув до албанського порту

Корабель італійського флоту з невеликою групою мігрантів пришвартувався в албанському порту в п'ятницю, 8 листопада.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомив репортер агентства, корабель прибув близько 8:00 до албанського порту.

Зазначається, що у середу, 6 листопада, було відправлено вісім мігрантів, врятованих біля острова Лампедуза.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію.

Італія побудувала два центри прийому мігрантів в Албанії в рамках першого проєкту країни Європейського Союзу з перенаправлення мігрантів до країни, що не є членом ЄС. Об'єкти в Шенджині і Гядері укомплектовані італійським персоналом.

Перша група мігрантів прибула з Єгипту та Бангладеш, двох з 22 країн, які Італія класифікувала як безпечні. Водночас римські судді поставили це під сумнів, посилаючись на нещодавнє рішення Європейського суду, в якому йдеться про те, що країна за межами ЄС не може бути визнана безпечною, якщо вся її територія не вважається вільною від небезпеки.

Внаслідок цього, вся група була повернута до Італії в центри для шукачів притулку й прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її уряд працює над тим, аби негайно ухвалити положення для розблокування угоди з Албанією про відправлення туди шукачів притулку після рішення суду.