Корабль ВМС Италии с мигрантами прибыл в албанский порт
Корабль итальянского флота с небольшой группой мигрантов пришвартовался в албанском порту в пятницу, 8 ноября.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Как сообщил репортер агентства, корабль прибыл около 8:00 в албанский порт.
Отмечается, в среду, 6 ноября, было отправлено восемь мигрантов, спасенных у острова Лампедуза.
Албания заключила соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию.
Италия построила два центра приема мигрантов в Албании в рамках первого проекта страны Европейского Союза по перенаправлению мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Объекты в Шенджине и Гядере укомплектованы итальянским персоналом.
Первая группа мигрантов прибыла из Египта и Бангладеш, двух из 22 стран, которые Италия классифицировала как безопасные. В то же время, римские судьи поставили это под сомнение, ссылаясь на недавнее решение Европейского суда, в котором говорится о том, что страна за пределами ЕС не может быть признана безопасной, если вся ее территория не считается свободной от опасности.
В результате, вся группа была возвращена в Италию в центры для искателей убежища и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство работает над тем, чтобы немедленно принять положения для разблокирования соглашения с Албанией об отправке туда искателей убежища после решения суда.