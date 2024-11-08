Корабль ВМС Италии с мигрантами прибыл в албанский порт

Корабль итальянского флота с небольшой группой мигрантов пришвартовался в албанском порту в пятницу, 8 ноября.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщил репортер агентства, корабль прибыл около 8:00 в албанский порт.

Отмечается, в среду, 6 ноября, было отправлено восемь мигрантов, спасенных у острова Лампедуза.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Албания заключила соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию.

Италия построила два центра приема мигрантов в Албании в рамках первого проекта страны Европейского Союза по перенаправлению мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Объекты в Шенджине и Гядере укомплектованы итальянским персоналом.

Первая группа мигрантов прибыла из Египта и Бангладеш, двух из 22 стран, которые Италия классифицировала как безопасные. В то же время, римские судьи поставили это под сомнение, ссылаясь на недавнее решение Европейского суда, в котором говорится о том, что страна за пределами ЕС не может быть признана безопасной, если вся ее территория не считается свободной от опасности.

В результате, вся группа была возвращена в Италию в центры для искателей убежища и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство работает над тем, чтобы немедленно принять положения для разблокирования соглашения с Албанией об отправке туда искателей убежища после решения суда.