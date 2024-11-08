В Орбана кажуть, що Трамп мусить подзвонити Путіну, аби прискорити завершення війни

Політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан вважає, що новообраний американський президент Дональд Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Владіміру, аби відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg у кулуарах під час а саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає "Європейська правда".

Орбан впевнений, що як тільки випаде нагода – всі канали зв’язку з Росією повинні бути відновлені.

Коментуючи заяви Трампа щодо здатності "завершити війну за 24 години", радник угорського прем’єра сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом.

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"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати, насамперед, у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", – вважає він.

За його словами, угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми стосунками, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах.

Як відомо, цю подію угорський прем’єр-міністр відзначив дописом у соцмережах про спільні з Трампом "великі плани", не уточнивши подробиць.

Балаж Орбан пояснив, що ці плани передбачають відмінний від нинішнього підхід Європи щодо України.

Агентство зауважило, що Віктор Орбан вже висловив ідею перегляду ухваленого G7 кредиту для України у розмірі $50 млрд, який було схвалено попри неодноразові спроби Угорщини торпедувати його в ЄС.

Радник угорського прем’єра передбачив, що після вступу Трампа на посаду США можуть переглянути домовленість:

"Інший спосіб мислення вимагає іншого управління активами з американської сторони", – підсумував він.

Нагадаємо, після саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України.

Напередодні Трамп допустив, що може поговорити з Путіним, а російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".