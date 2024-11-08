У Румунії звільнили керівництво соляної шахти, куди продовжили пускати туристів попри загрозу

У Румунії зі скандалом звільнили керівництво соляної шахти після того, як там після загрозливого обвалу продовжили екскурсії без додаткових заходів безпеки.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався на соляній шахті у місті Тиргу-Окна, що у повіті Бакеу неподалік Молдови. Минулої неділі у зоні, відкритій для відвідувачів, зі стелі відкололися і впали на стежку великі брили солі вагою кілька десятків кілограмів. Тоді ніхто не постраждав.

Після інциденту адміністрація огородила й позначила зону, де впала брила, проте – всупереч тому, як вимагають правила – продовжила впускати туристів на шахту у наступні дні, нічого додатково не повідомляючи.

Реклама:

Коли про це стало відомо, компанія Salrom, відповідальна за шахту, розпорядилася негайно закрити її для відвідувачів, а директора та заступника звільнили.

Шахта є у Румунії досить відомим туристичним об’єктом і має навіть підземну церкву у соляній печері, підземний спортивний майданчик, атракціони і кафетерій.

Нагадаємо, у Сербії внаслідок обвалу навісу будівлі вокзалу у місті Новий Сад загинуло 14 людей, це спровокувало антиурядовий протест із заворушеннями.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії через цей інцидент подав у відставку.