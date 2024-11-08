В Румынии уволили руководство соляной шахты, куда продолжили пускать туристов, несмотря на угрозу

В Румынии со скандалом уволили руководство соляной шахты после того, как там после угрожающего обвала продолжили экскурсии без дополнительных мер безопасности.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел на соляной шахте в городе Тыргу-Окна, что в уезде Бакэу неподалеку от Молдовы. В минувшее воскресенье в зоне, открытой для посетителей, с потолка откололись и упали на тропу большие глыбы соли весом несколько десятков килограммов. Тогда никто не пострадал.

После инцидента администрация оградила и обозначила зону, где упала глыба, однако – вопреки правилам – продолжила впускать туристов на шахту в последующие дни, ничего дополнительно не сообщая.

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Когда об этом стало известно, компания Salrom, ответственная за шахту, распорядилась немедленно закрыть ее для посетителей, а директора и заместителя уволили.

Шахта является в Румынии достаточно известным туристическим объектом и имеет даже подземную церковь в соляной пещере, подземную спортивную площадку, аттракционы и кафетерий.

Напомним, в Сербии в результате обвала навеса здания вокзала в городе Нови-Сад погибли 14 человек, это спровоцировало антиправительственный протест с беспорядками.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии из-за этого инцидента подал в отставку.