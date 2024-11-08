Маск, которому Трамп пообещал должность, назвал Шольца дураком

Миллиардер Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком в четверг после распада его трехпартийной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комментируя сообщение о крахе правительства Шольца, Маск написал на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").

На вопрос пользовательницы соцсети Маска X о том, говорит ли тот о канцлере Германии, Маск ответил утвердительным эмодзи.

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Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

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