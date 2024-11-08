Маск, которому Трамп пообещал должность, назвал Шольца дураком
Миллиардер Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком в четверг после распада его трехпартийной коалиции.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Комментируя сообщение о крахе правительства Шольца, Маск написал на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").
На вопрос пользовательницы соцсети Маска X о том, говорит ли тот о канцлере Германии, Маск ответил утвердительным эмодзи.
Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети
Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.
Читайте также о том, как разваливалась правящая коалиция и чего дальше ожидать в Германии.