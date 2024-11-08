Орбан не вважає, що Угорщина ізольована в ЄС

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан не вважає, що його країна є ізольованою у ЄС у зв’язку з відмінною позицією з багатьох питань, зокрема й з питання російсько-української війни.

Про це Орбан сказав на пресконференції в Будапешті після завершення неформального саміту лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Орбан відзначив, що якщо одна держава має одну думку, а 26 держав – іншу, то це не свідчить про ізоляцію, а свідчить про "дискусію" в демократичному суспільстві.

"Саме так угорська демократія і народилася. Я дуже добре пам’ятаю розмови у моїй родині, у 88-му, коли ми створили антикомуністичну молодіжну організацію в Угорщині, аби зруйнувати комуністичний режим і відтиснути радянські війська додому. Тоді кожен говорив: хлопці, ви збожеволіли. Навіть у моїй родині (казали): це неможливо (зробити) за кілька років.

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Я говорив: це все одно відбудеться швидко… Бути наодинці із власною позицією й потім боротися, переконувати інших слідувати за моєю позицією – це частина нашої ДНК", – розповів Орбан.

За його словами, іншість позиції ніколи не сприймали в Угорщині як ізоляцію.

Він згадав, що у 2015 році, під час міграційної кризи, Угорщина також була у ЄС "абсолютно одна". Однак навіть тоді, за словами Орбана, не була ізольованою, оскільки "була включена в дискусії". "А бути ізольованим означає, що ти не є частиною дискусії", – пояснив Орбан.

Нагадаємо, напередодні Орбан на тлі успіхів Республіканської партії і Дональда Трампа на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

В Орбана також заявили, що Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Владіміру Путіну, аби відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.