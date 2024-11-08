Орбан не считает, что Венгрия изолирована в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан не считает, что его страна является изолированной в ЕС в связи с отличной позицией по многим вопросам, в том числе и по вопросу российско-украинской войны.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции в Будапеште после завершения неформального саммита лидеров ЕС, сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что если одно государство имеет одно мнение, а 26 государств – другое, то это не свидетельствует об изоляции, а свидетельствует о "дискуссии" в демократическом обществе.

"Именно так венгерская демократия и родилась. Я очень хорошо помню разговоры в моей семье, в 88-м, когда мы создали антикоммунистическую молодежную организацию в Венгрии, чтобы разрушить коммунистический режим и оттеснить советские войска домой. Тогда каждый говорил: ребята, вы сошли с ума. Даже в моей семье (говорили): это невозможно (сделать) за несколько лет.

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Я говорил: это все равно произойдет быстро... Быть наедине с собственной позицией и потом бороться, убеждать других следовать моей позиции – это часть нашей ДНК", – рассказал Орбан.

По его словам, другую позицию никогда не воспринимали в Венгрии как изоляцию.

Он вспомнил, что в 2015 году, во время миграционного кризиса, Венгрия также была в ЕС "абсолютно одна". Однако даже тогда, по словам Орбана, не была изолированной, поскольку "была включена в дискуссии". "А быть изолированным означает, что ты не являешься частью дискуссии", – пояснил Орбан.

Напомним, накануне Орбан на фоне успехов Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

У Орбана также заявили, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.