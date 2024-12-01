Кошта: ЄС у 2025 році даватиме Україні €1,5 млрд на місяць за рахунок росактивів

Європейський Союз у 2025 році за рахунок механізму використання заморожених росактивів буде виплачувати Україні по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Про це на пресконференції в Києві в неділю, 1 грудня, сказав глава Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Кошти, Україна може розраховувати на подальшу "гуманітарну, економічну, дипломатичну, військову та енергетичну допомогу" з боку ЄС.

"Цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку українського бюджету", – зазначив він, маючи на увазі кошти за програмою Ukraine Facility.

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"Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом цілого року щомісяця 1,5 мільярда євро допомоги. Ці гроші надходять з доходів від заморожених активів Росії і можуть також бути використані на військові цілі", – додав Кошта.

Також глава Євроради підтвердив, що ЄС готує наступний, 15-й пакет санкцій проти путінського режиму.

Раніше цього тижня Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.

Вона є частиною плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.