Кошта: ЕС в 2025 году будет давать Украине €1,5 млрд в месяц за счет росактивов

Европейский Союз в 2025 году за счет механизма использования замороженных росактивов будет выплачивать Украине по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 1 декабря, сказал глава Европейского совета Антониу Кошта, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кошты, Украина может рассчитывать на дальнейшую "гуманитарную, экономическую, дипломатическую, военную и энергетическую помощь" со стороны ЕС.

"В этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда евро на поддержку украинского бюджета", – отметил он, имея в виду средства по программе Ukraine Facility.

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"Кроме того, начиная со следующего месяца, мы планируем предоставлять в течение целого года ежемесячно 1,5 миллиарда евро помощи. Эти деньги поступают из доходов от замороженных активов России и могут также быть использованы на военные цели", – добавил Кошта.

Также глава Евросовета подтвердил, что ЕС готовит следующий, 15-й пакет санкций против путинского режима.

Ранее на этой неделе Европейский Союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

Она является частью плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.