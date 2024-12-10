Швейцарія призупиняє процедуру надання притулку сирійцям

Уряд Швейцарії призупиняє процедуру надання притулку сирійцям, поки не зможе краще оцінити ситуацію в цій близькосхідній країні після захоплення Дамаска повстанцями.

Про це Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії заявив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявив Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії у понеділок, 9 грудня, ввечері, країна наразі не може провести ретельну перевірку того, чи існують підстави для надання притулку сирійцям і чи буде доцільним виконання наказу про їхню депортацію.

"Секретаріат призупиняє процедури надання притулку і прийняття рішень щодо шукачів притулку з Сирії з негайним вступом в силу до тих пір, поки ситуація не буде переоцінена", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія, Норвегія, Греція, Швеція та Нідерланди.