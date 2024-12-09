Греція та Швеція призупиняють розгляд заявок на притулок від сирійців

Греція та Швеція долучились до переліку європейських держав, які призупинили розгляд заявок на отримання притулку від громадян Сирії після повалення там режиму Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Грецький посадовець повідомив Financial Times, що розгляд майже 10 тисяч заяв сирійців був призупинений до подальшого повідомлення. "Ми почекаємо і подивимося, поки ситуація не налагодиться", – додав він.

Греція була головною країною вʼїзду до ЄС для біженців із Сирії, які в'їжджали через Туреччину.

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Своєю чергою Шведське міграційне агентство оголосило про призупинення ухвалення рішень у справах про надання притулку сирійцям, а також призупинення виконання рішень про надання притулку "до подальших розпоряджень".

"Враховуючи ситуацію, що склалася, наразі просто неможливо оцінити підстави для надання захисту", – пояснив керівник юридичного відділу відомства Карл Бекселіус.

Там уточнили, що офіційне рішення буде ухвалене у вівторок, 10 грудня. Під час призупинення не будуть виконуватися рішення про відмову у в'їзді або видворення до Сирії.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія та Норвегія.