Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини через події у Сирії

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провели телефонну розмову у зв’язку з падінням режиму Башара аль-Асада у Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Держдепу.

У розмові Блінкен акцентував на необхідності мирного переходу влади "через інклюзивний процес, очолюваний сирійцями, відповідно до духу резолюції РБ ООН 2254".

Він також наголосив на необхідності продовжувати співпрацю учасників коаліції для протидії ІДІЛ та забезпечити захист цивільного населення й інфраструктури.

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Держсекретар наголосив, що усі суб’єкти у Сирії мають діяти з повагою до прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Фідан у своїх заявах щодо подій у Сирії зазначав, що Анкара планує співпрацювати з новою владою у Сирії та з її сусідами, щоб допомагати з відбудовою країни, та що Туреччина підтримує зв’язок з опозиційними групами, "щоб гарантувати, що терористичні організації, зокрема ІДІЛ і Робітнича партія Курдистану, не скористалися ситуацією".

У понеділок Туреччина оголосила, що відкриває закритий з 2013 року пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів у Туреччині могли повернутись на батьківщину.

Низка європейських держав після падіння режиму Асада заявили, що припиняють розгляд заявок на притулок від громадян Сирії.