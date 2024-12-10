Блинкен поговорил с главой МИД Турции из-за событий в Сирии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор в связи с падением режима Башара аль-Асада в Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

В разговоре Блинкен акцентировал на необходимости мирного перехода власти "через инклюзивный процесс, возглавляемый сирийцами, в соответствии с духом резолюции СБ ООН 2254".

Он также отметил необходимость продолжать сотрудничество участников коалиции для противодействия ИГИЛ и обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры.

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Госсекретарь подчеркнул, что все субъекты в Сирии должны действовать с уважением к правам человека и международного гуманитарного права.

Фидан в своих заявлениях относительно событий в Сирии отмечал, что Анкара планирует сотрудничать с новой властью в Сирии и с ее соседями, чтобы помогать с восстановлением страны, и что Турция поддерживает связь с оппозиционными группами, "чтобы гарантировать, что террористические организации, в частности ИГИЛ и Рабочая партия Курдистана, не воспользовались ситуацией".

В понедельник Турция объявила, что открывает закрытый с 2013 года пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы миллионы сирийских мигрантов в Турции могли вернуться на родину.

Ряд европейских государств после падения режима Асада заявили, что прекращают рассмотрение заявок на убежище от граждан Сирии.