На півночі Норвегії кілька тисяч людей відрізані від світу через зсуви

Кілька тисяч мешканців невеликих сіл на півночі Норвегії опинились відрізані від світу через наслідки зсувів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У вівторок найвищий рівень лавинної небезпеки оголосили для низки районів довкола заполярного міста Тромсе. Загалом дорожні умови дуже складні через інтенсивні опади і сильний вітер.

Внаслідок зсувів, які вже сталися на початку доби, через заблоковані дороги неможливо дістатися до низки сіл довкола Тромсе, де проживають загалом понад 2000 людей, а також до кількох населених пунктів у Фіннмарку, де живуть близько 1800 людей.

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Окремі дороги закрили завчасно через загрозу лавин та зсувів, не чекаючи перших випадків.

Місцеві мешканці зазвичай мають вдома великі запаси продуктів та всього необхідного, тому це не має спричинити серйозних проблем, розповів у коментарі журналістам один з чоловіків, що проживає в одному з "відрізаних" сіл.

У місцевій владі також запевняють, що усі були готові до подібних ситуацій. З настанням недовгих годин із денним світлом муніципальні служби з геологами підуть з’ясовувати, чи безпечно починати розчищати дороги там, де зійшли зсуви.

У листопаді сильний шторм спричинив проблеми у багатьох муніципалітетах на південному заході Норвегії.

А у Швейцарії знову евакуювали мешканців села під схилом гори, якому загрожує велетенський зсув.