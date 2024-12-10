На севере Норвегии несколько тысяч человек отрезаны от мира из-за оползней

Несколько тысяч жителей небольших сел на севере Норвегии оказались отрезаны от мира из-за последствий оползней.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Во вторник самый высокий уровень лавинной опасности объявили для ряда районов вокруг заполярного города Тромсе. В общем дорожные условия очень сложные из-за интенсивных осадков и сильного ветра.

В результате оползней, которые уже произошли в начале суток, из-за заблокированных дорог невозможно добраться до ряда сел вокруг Тромсе, где проживают в целом более 2 тысяч человек, а также до нескольких населенных пунктов в Финнмарке, где живут около 1800 человек.

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Отдельные дороги закрыли заранее из-за угрозы лавин и оползней, не дожидаясь первых случаев.

Местные жители обычно имеют дома большие запасы продуктов и всего необходимого, так что это не должно вызвать серьезных проблем, рассказал в комментарии журналистам один из мужчин, проживающий в одном из "отрезанных" сел.

В местной власти также уверяют, что все были готовы к подобным ситуациям. С наступлением недолгих часов с дневным светом муниципальные службы с геологами пойдут выяснять, безопасно ли начинать расчищать дороги там, где сошли оползни.

В ноябре сильный шторм вызвал проблемы во многих муниципалитетах на юго-западе Норвегии.

А в Швейцарии снова эвакуировали жителей села под склоном горы, которому грозит огромный оползень.