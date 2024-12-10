СМИ узнали о стратегии США в отношении Сирии после падения режима Асада

Администрация США пока не рассматривает возможности снятия санкций против Сирии, а также не планирует менять свою позицию невмешательства в ситуацию после падения режима президента Башара Асада.

Об этом говорится в материале Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Один из неназванных американских чиновников рассказал изданию, что пока рано говорить, будут ли соблюдены обещания группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая объявила о захвате Дамаска, относительно плюрализма и демократии, и каковы более широкие цели группы.

"Мы пока не собираемся делать никаких выводов", – добавил он.

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Высокопоставленный представитель администрации сказал, что представители президента Джо Байдена имели "конструктивные" разговоры с новой командой его преемника Дональда Трампа по Сирии.

В свою очередь представитель Пентагона рассказал, что американское оборонное ведомство является частью коллективных усилий разведывательных служб, которые оценивают различные группы боевиков в Сирии, чтобы определить возможных партнеров, которые отвечают интересам безопасности США и союзников.

Другой американский чиновник сказал, что США выясняют, сколько техники и оружия Россия, которая долгое время поддерживала Асада и имеет несколько военных баз в Сирии, смогла вывезти с собой.

Он предостерег, что все оставшееся может однажды обернуться против американских или союзных войск, в зависимости от того, в чьи руки оно попадет.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх рассказала накануне, Соединенные Штаты напрямую не контактируют с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), но имеют "коллег в других группах, которые имеют способы донести сообщение до ХТШ и других повстанческих группировок".

А представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявлял, что санкции США против Сирии и возможное восстановление дипломатических связей с Дамаском – это инструменты, которые Вашингтон может использовать, чтобы побудить новых лидеров Сирии к продвижению инклюзивного политического процесса.

Миллер сказал, что в последнее время ХТШ говорит "правильные вещи", но вопрос о ее дальнейших действиях остается открытым.

По его словам, администрация Байдена хотела бы видеть "дальнейшую деэскалацию" и не хотела бы, чтобы какая-либо одна группировка пыталась воспользоваться преимуществами беспорядков и претендовать на новые территории.

В то же время представитель Госдепа добавил, что приоритетом США остается недопущение возрождения "Исламского государства".

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

Сообщалось также, что в США рассекретили обвинительный акт, по которому двух бывших должностных лиц сирийского режима Башара Асада обвиняют в военных преступлениях.