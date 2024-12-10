У Польщі закликали Німеччину продемонструвати лідерство у витратах на оборону

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Німеччина повинна збільшити свої витрати на оборону, щоб показати приклад Європейському Союзу.

Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Заступник міністра оборони Польщі вважає, що Німеччина повинна збільшити свої витрати на оборону, аби показати приклад ЄС.

Томчик також підтримує вивчення нових схем фінансування, наприклад, випуск спільних боргових зобов'язань ЄС для фінансування військових витрат, що "дозволило б купувати більше і бути ще краще підготовленими" на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

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"Європа сьогодні переживає кризу лідерства. Ми повинні вимагати більше від центру Європи, особливо від Німеччини", – вважає він.

Він акцентував, що поляки "часто кажуть німцям", що ті "повинні більше займатися озброєнням".

Томчик зауважив, що німецькі посадовці, включно із керівником зовнішньої розвідки Бруно Калем, попередили, що очільник Кремля Владімір Путін сповнений рішучості "випробувати червоні лінії Заходу" і буде готовий до військової сутички з НАТО до кінця десятиліття.

Відтак, на думку заступника міністра оборони Польщі, – це ще одна причина, щоб підштовхнути Берлін до дій.

"Можна почути, що Німеччина очікує війни, що розробляються плани і що у неї є кілька років на підготовку. У такому випадку, я б сказав, що час дійсно почати готуватися", – акцентував він.

Також він сказав, що спільні закупівлі великої кількості військового обладнання країнами-членами ЄС можуть відкрити вікно можливостей для отримання кращих пропозицій від адміністрації США. Але рішення вимагають терміновості.

"Абсолютно необхідно, щоб союз був живим організмом, який реагує на загрози. Не може бути так, що діагностика проблеми займає кілька років, а наступні роки витрачаються на пошуки рішення", – додав Томчик.

Нагадаємо, цього року Варшава виділить на оборону рекордні 186,6 мільярда злотих, або 4,7% валового внутрішнього продукту.

У жовтні Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.

Також повідомляли, що Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.