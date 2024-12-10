В Польше призвали Германию продемонстрировать лидерство в расходах на оборону

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону, чтобы показать пример Европейскому Союзу.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Заместитель министра обороны Польши считает, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону, чтобы показать пример ЕС.

Томчик также поддерживает изучение новых схем финансирования, например, выпуск совместных долговых обязательств ЕС для финансирования военных расходов, что "позволило бы покупать больше и быть еще лучше подготовленными" на фоне растущей угрозы со стороны России.

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"Европа сегодня переживает кризис лидерства. Мы должны требовать больше от центра Европы, особенно от Германии", – считает он.

Он акцентировал, что поляки "часто говорят немцам", что те "должны больше заниматься вооружением".

Томчик отметил, что немецкие чиновники, включая руководителя внешней разведки Бруно Калем, предупредили, что глава Кремля Владимир Путин полон решимости "испытать красные линии Запада" и будет готов к военной схватке с НАТО до конца десятилетия.

Поэтому, по мнению заместителя министра обороны Польши, – это еще одна причина, чтобы подтолкнуть Берлин к действиям.

"Можно услышать, что Германия ожидает войны, что разрабатываются планы и что у нее есть несколько лет на подготовку. В таком случае, я бы сказал, что время действительно начать готовиться", – акцентировал он.

Также он сказал, что совместные закупки большого количества военного оборудования странами-членами ЕС могут открыть окно возможностей для получения лучших предложений от администрации США. Но решения требуют срочности.

"Абсолютно необходимо, чтобы союз был живым организмом, который реагирует на угрозы. Не может быть так, что диагностика проблемы занимает несколько лет, а последующие годы тратятся на поиски решения", – добавил Томчик.

Напомним, в этом году Варшава выделит на оборону рекордные 186,6 миллиарда злотых, или 4,7% валового внутреннего продукта.

В октябре Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.

Также сообщалось, что Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.