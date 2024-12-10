В Молдове передали в суд еще одно дело о незаконном финансировании партии "Шор"

В Молдове передали в суд дело в отношении руководительницы одной из ячеек партии "Шор", что является частью более широкого расследования о незаконном финансировании деятельности политсилы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

10 декабря Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении расследования и передаче в суд дела против руководительницы ячейки партии "Шор" в Штефан-Воде.

Женщину обвиняют в получении от "преступной группировки во главе с Иланом Шором" 2,6 млн леев в июле-октябре 2022 года для финансирования деятельности партии. Как утверждают, эти средства могли использоваться в том числе на организацию антиправительственных протестов в Кишиневе.

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По предъявленным обвинениям грозит штраф в размере от 57,5 до 92,5 тысяч леев (3000 – 4800 евро) или 2-7 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на период до 5 лет.

Также в начале недели в суд передали дело в отношении главы ячейки "Шор" в Окнице, который, как утверждают, получил на финансирование партийной деятельности 1,6 млн леев.

Как напоминают, Кишиневский суд сектора Буюканы также рассматривает дела в отношении вице-председателя партии Марины Таубер, башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которая избралась от партии "Шор", и руководителя главного офиса политсилы в Кишиневе.

В ноябре в Молдове объявили первый приговор за незаконное финансирование политической партии "Шор".

Между тем сумма штрафов, выписанных за коррупцию вокруг голосования на президентских выборах 2024 года в Молдове, уже превысила 460 тысяч евро.