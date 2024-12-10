У Молдові чотирьох осіб звинувачують у бізнесі на фальшивих документах для в'їзду до ЄС

У Молдові передають до суду справу стосовно чотирьох осіб, звинувачених у виготовленні фальшивих документів для зацікавлених у виїзді до ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю і особливо важливих справ повідомила про передачу до суду справи стосовно чотирьох громадян Молдови, яких звинувачують у виготовленні фальшивих документів для в'їзду до країн ЄС.

За даними слідства, підозрювані віком від 36 до 47 років пропонували підробки паспортів і посвідчень водія. За кожен документ просили близько 160 євро.

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Деталі схеми викрили, звернувшись до них за послугою під виглядом зацікавленого клієнта. Під час обшуків у чоловіків знайшли більш як 30 підроблених закордонних паспортів, компоненти для виготовлення наступних документів і відповідне обладнання.

Одного з підозрюваних вважають організатором схеми, двох – посередниками, ще одного – "майстром" з виготовлення підробок.

Слідчі вважають, що група встигла виготовити підробки для чотирьох осіб, які планували їхати у Чехію, Словаччину та Румунію.

За такі злочини у Молдові загрожує штраф у розмірі до 3500 євро або позбавлення волі на термін до 7 років.

У Франції нещодавно заявили про викриття мережі, яка роками займалася сприянням із в’їздом та легалізацією у Європі громадян третіх країн, беручи за послуги від 15 тисяч до 26 тисяч євро з людини.

У Польщі у листопаді затримали двох підозрюваних в організації схеми легалізації перебування у Польщі іноземних громадян, один з них виявився українцем.

У Румунії викрили велику мережу, що виготовляла фальшиві румунські документи людям з України, Молдови та РФ, прописуючи їх у закинутому житлі румунських громадян.