В Молдове четырех человек обвиняют в бизнесе на фальшивых документах для въезда в ЕС

В Молдове передают в суд дело в отношении четырех человек, обвиняемых в изготовлении документов-подделок для заинтересованных в выезде в ЕС.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важных дел сообщила о передаче в суд дела в отношении четырех граждан Молдовы, которых обвиняют в изготовлении фальшивых документов для въезда в страны ЕС.

По данным следствия, подозреваемые в возрасте от 36 до 47 лет предлагали подделки паспортов и водительских удостоверений. За каждый документ просили около 160 евро.

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Детали схемы разоблачили, обратившись к ним за услугой под видом заинтересованного клиента. Во время обысков у мужчин нашли более 30 поддельных загранпаспортов, компоненты для изготовления следующих документов и соответствующее оборудование.

Одного из подозреваемых считают организатором схемы, двух – посредниками, еще одного – "мастером" по изготовлению подделок.

Следователи считают, что группа успела изготовить подделки для четырех человек, которые планировали ехать в Чехию, Словакию и Румынию.

За такие преступления в Молдове грозит штраф в размере до 3500 евро или лишение свободы на срок до 7 лет.

Во Франции недавно заявили о разоблачении сети, которая годами занималась содействием с въездом и легализацией в Европе граждан третьих стран, беря за услуги от 15 тысяч до 26 тысяч евро с человека.

В Польше в ноябре задержали двух подозреваемых в организации схемы легализации пребывания в Польше иностранных граждан, один из них оказался украинцем.

В Румынии разоблачили крупную сеть, которая изготавливала фальшивые румынские документы людям из Украины, Молдовы и РФ, прописывая их в заброшенном жилье румынских граждан.