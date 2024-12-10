В Италии отменили штрафы для противников прививок от COVID-19

Правительство Италии отменило штрафы для людей, которые отказались от обязательных прививок от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянского правительства, информирует "Европейская правда".

В заявлении кабинета министров говорится о том, что штрафы отменены и все обязательства по их уплате сняты.

Итальянские СМИ ранее выдвигали идею о возмещении убытков тем, кто оплатил штрафы, но в правительственном заявлении об этом не говорилось.

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Оппозиционные партии Италии с возмущением отреагировали на этот шаг.

"Лишение штрафов тех, кто не прошел вакцинацию, – это способ подмигнуть сторонникам теорий заговора и отрицателям вакцинации", – сказал Риккардо Маги, депутат от небольшой партии +Europa.

Италия стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году.

Предшественник Джорджии Мелони на посту главы правительства Италии Марио Драги сделал вакцинацию обязательной для учителей и медицинских работников и распространил ее на всех, кому за 50 лет, во время своего пребывания в должности в 2021-22 годах.

Отказ от вакцинации приводил к отстранению от работы без сохранения заработной платы для государственных служащих, а лицам старше 50 лет грозил штраф в размере 100 евро.

Напомним, в марте суд в Австрии признал 54-летнюю женщину виновной в том, что она заразила свою соседку коронавирусной болезнью, от которой та позже умерла.

А в Швейцарии судили врача за выдачу сотен фейковых справок об отсутствии COVID-19.