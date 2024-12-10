Польша продлила функционирование буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней

С 10 декабря Польша продлила еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Беларусью.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает "Европейская правда".

В МВД Польши акцентировали, что временный запрет на пребывание в зоне, прилегающей к польско-белорусской границе, оправдал себя, а затем он продлен еще на 90 дней.

Он функционирует уже 180 дней, и за это время количество нелегальных пересечений границы уменьшилось на 41%.

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"С 13 июня по 5 декабря этого года зафиксированы почти 11,2 тысячи таких попыток. В течение аналогичного периода, до введения этой зоны, таких случаев было более 19 тысяч", – сообщило министерство.

Также как отметили поляки, с 1 января по 5 декабря 2024 года по всей стране сотрудники пограничной службы предъявили обвинения в организации и содействии нелегальной миграции 585 лицам, среди которых граждане Украины – 274, Польши – 82, Беларуси – 50 и Грузии – 30.

К 153 лицам была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Буферная зона на польско-белорусской границе, которая была введена 13 июня этого года, в целом имеет длину около 60 км: на участке около 44,5 км нельзя находиться в пограничной зоне на глубину до 200 м, а на участке 16,1 км – до 2 км.

В сентябре польские пограничники заявили, что после создания буферной зоны на границе с Беларусью количество попыток нелегального пересечения границы сократилось на 64%.

Также заметим, что в ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.