Буферна зона на польсько-білоруському кордоні зменшила кількість нелегального перетину на 64%

Польські прикордонники заявили, що після створення буферної зони на кордоні із Білоруссю зменшилася кількість спроб нелегального перетину кордону на 64%.

Про це пише Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Речниця підляських прикордонників майор Катажина Зданович сказала, що позитивні результати від дії буферної зони було видно за попередні три місяці.

"Дуже зменшилася кількість спроб нелегального перетину кордону, аж на 64%", – акцентувала вона.

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За даними речниці, у період функціонування буферної зони було зареєстрвоано понад 6170 таких спроб, а 90 днів до введення зони таких спроб було понад 17 000.

"Ці цифри показують, що запровадження цієї зони дало очікувані результати", – підсумувала вона.

Як відомо, 11 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

Заборона на перебування на певній території в буферній зоні діє з 13 червня 2024 року. Вона набула чинності після сплеску спроб мігрантів перетнути кордон і низки насильницьких інцидентів, один з яких призвів до загибелі військовослужбовця.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема, 5 вересня повідомлялося, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.