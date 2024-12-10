У Нідерландах пройшли арешти через вибух у Гаазі із шістьма загиблими

У Нідерландах поліція арештувала трьох осіб за підозрою у причетності до вибуху будинку на півночі Гааги, жертвами якого стали шість осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Влада заявила, що розслідує "всі варіанти", які могли призвести до катастрофи, і арешти вказують на те, що могло йтися про злочинний умисел.

"Не виключені нові арешти", – йдеться в заяві поліції Гааги.

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Правоохоронці не уточнили причину арештів, але зазначили, що всі троє "можливо, причетні до вибуху".

Поліція також вилучила кілька автомобілів, але не уточнила, чи був серед них той, який незабаром після вибуху помітили, як він їхав на великій швидкості з місця події.

Нагадаємо, вибух стався вранці 7 грудня в одному з кварталів на півночі Гааги, від вибуху одна секція будинку повністю обвалилася. На двох поверхах будинку розташовані квартири, приміщення на першому поверсі орендував магазин весільних суконь.

Станом на понеділок, повідомляли про шістьох загиблих внаслідок вибуху.