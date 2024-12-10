Франція виводить свої винищувачі з Чаду
Франція розпочала виведення своїх винищувачів з Чаду після того, як влада африканської країни оголосила про припинення військової співпраці, що тривала протягом десятиліть.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У вівторок два французькі літаки Mirage залишили столицю Чаду Нджамену, розповіли у французькій армії.
Умови виведення і те, чи залишаться французькі війська в центральноафриканській країні взагалі, ще не узгоджені.
"Це знаменує початок повернення французької техніки, дислокованої в Нджамені", – заявив речник армії, полковник Гійом Верне.
Франція вже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після воєнних переворотів у цих західноафриканських країнах і поширення антифранцузьких настроїв.
Відхід з Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахеля і припинить прямі французькі військові операції проти ісламістських бойовиків у цьому регіоні.
Франція все ще має близько тисячі військовослужбовців у Чаді.
За словами Верне, для остаточного узгодження графіка згортання операцій обом країнам знадобиться ще кілька тижнів.
Уряд Чаду, який був союзником Франції в боротьбі з ісламістськими бойовиками в регіоні, несподівано розірвав пакт про оборонну співпрацю 28 листопада.
Нагадаємо, влітку Німеччина припинила використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік від столиці Нігеру – міста Ніамей.
З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі. На сьогодні ця місія завершена.