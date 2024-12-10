Франція виводить свої винищувачі з Чаду

Франція розпочала виведення своїх винищувачів з Чаду після того, як влада африканської країни оголосила про припинення військової співпраці, що тривала протягом десятиліть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок два французькі літаки Mirage залишили столицю Чаду Нджамену, розповіли у французькій армії.

Умови виведення і те, чи залишаться французькі війська в центральноафриканській країні взагалі, ще не узгоджені.

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"Це знаменує початок повернення французької техніки, дислокованої в Нджамені", – заявив речник армії, полковник Гійом Верне.

Франція вже вивела своїх солдатів з Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру після воєнних переворотів у цих західноафриканських країнах і поширення антифранцузьких настроїв.

Відхід з Чаду покладе край десятиліттям французької військової присутності в регіоні Сахеля і припинить прямі французькі військові операції проти ісламістських бойовиків у цьому регіоні.

Франція все ще має близько тисячі військовослужбовців у Чаді.

За словами Верне, для остаточного узгодження графіка згортання операцій обом країнам знадобиться ще кілька тижнів.

Уряд Чаду, який був союзником Франції в боротьбі з ісламістськими бойовиками в регіоні, несподівано розірвав пакт про оборонну співпрацю 28 листопада.

Нагадаємо, влітку Німеччина припинила використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік від столиці Нігеру – міста Ніамей.

З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі. На сьогодні ця місія завершена.