Франция выводит свои истребители из Чада

Франция начала вывод своих истребителей из Чада после того, как власти африканской страны объявили о прекращении военного сотрудничества, длившегося в течение десятилетий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник два французских самолета Mirage покинули столицу Чада Нджамену, рассказали во французской армии.

Условия вывода и то, останутся ли французские войска в центральноафриканской стране вообще, еще не согласованы.

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"Это знаменует начало возвращения французской техники, дислоцированной в Нджамене", – заявил представитель армии, полковник Гийом Верне.

Франция уже вывела своих солдат из Мали, Буркина-Фасо и Нигера после военных переворотов в этих западноафриканских странах и распространения антифранцузских настроений.

Уход из Чада положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахеля и прекратит прямые французские военные операции против исламистских боевиков в этом регионе.

Франция все еще имеет около тысячи военнослужащих в Чаде.

По словам Верне, для окончательного согласования графика сворачивания операций обеим странам понадобится еще несколько недель.

Правительство Чада, которое было союзником Франции в борьбе с исламистскими боевиками в регионе, неожиданно разорвало пакт об оборонном сотрудничестве 28 ноября.

Напомним, летом Германия прекратила использование авиатранспортной базы Бундесвера, расположенной неподалеку от столицы Нигера – города Ниамей.

С 2013 года Германия использовала авиабазу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии ООН по стабилизации (MINUSMA) в Мали. На сегодня эта миссия завершена.