Лидеры G7 обсудят ситуацию в Сирии 13 декабря

Руководители стран "Группы семи" во время запланированной виртуальной встречи в пятницу, 13 декабря, обсудят последние события в Сирии.

Об этом журналистам сообщил американский чиновник на условиях анонимности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам чиновника, Сирия, где исламистские повстанцы свергли режим Башара Асада, будет "одной из тем" на повестке дня во время встречи "Группы семи".

Великобритания, Канада, Германия, Италия, США, Франция и Япония являются союзниками G7, которые широко координируют свою дипломатическую и экономическую политику.

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Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Башар Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

По данным СМИ, США пока не рассматривают возможности снятия санкций против Сирии, а также не планируют менять свою позицию невмешательства в ситуацию после падения режима Асада.