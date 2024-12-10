Шольц відвідав проблемний завод Ford, але робітники були йому не раді

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі виборчої кампанії в країні відвідав проблемного автовиробника Ford і виступив на підтримку загальноєвропейського стимулювання продажів електромобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Шольц розраховує на те, що ЄС надасть поштовх розвитку бізнесу електромобілів у Німеччині, який занепадає. За його словами, необхідна дієва загальноєвропейська програма стимулювання продажів, яка би супроводжувалась, наприклад, розширенням інфраструктури зарядних станцій по всій Європі.

Також, за його словами, слід було б дозволити Європі стимулювати виробництво електромобілів на національному рівні.

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Згідно з планами керівництва, на Ford чекає масове скорочення робочих місць: приблизно кожне четверте з нинішніх 12 тисяч робочих місць у Кельні буде ліквідоване протягом трьох років. У Кельні концерн виробляє дві моделі електромобілів, які були запущені цього року, і продажі йдуть повільно.

Близько 8 тисяч працівників відвідали робочі збори на території заводу, багато з них побоювалися за своє майбутнє: атмосфера була напруженою.

"Олафе, без виборів тобі було б на нас начхати", – вигукували деякі працівники, маючи на увазі майбутні федеральні вибори, на яких СДПН також прагне отримати голоси промислових робітників.

На плакатах було написано "Досить розмов" і "Готові до страйку". Розчарування робітників було спрямоване не лише на керівництво концерну, але й на політиків.

фото: DPA

Ford довгий час зосереджувався на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння і лише відносно пізно інвестував в електромобілі.

Завод у Кельні був реконструйований вартістю майже два мільярди євро і переобладнаний для виробництва електромобілів. Час для початку продажів цього року був невдалим, оскільки ринок на той час перебував у слабкій фазі.

Інші традиційні автовиробники у Німеччині також мають проблеми з продажем своїх електромобілів.

Тисячі німецьких робітників нещодавно провели загальнонаціональні страйки з вимогою підвищення заробітної плати.

Також стало відомо, що автомобільний гігант Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів на батьківщині вперше за свою 87-річну історію, а також про масові звільнення і 10-відсоткові скорочення заробітної плати для працівників, які збережуть роботу.