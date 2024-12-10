Шольц посетил проблемный завод Ford, но рабочие были ему не рады

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне избирательной кампании в стране посетил проблемного автопроизводителя Ford и выступил в поддержку общеевропейского стимулирования продаж электромобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Шольц рассчитывает на то, что ЕС даст толчок развитию бизнеса электромобилей в Германии, который приходит в упадок. По его словам, необходима действенная общеевропейская программа стимулирования продаж, которая бы сопровождалась, например, расширением инфраструктуры зарядных станций по всей Европе.

Также, по его словам, следовало бы позволить Европе стимулировать производство электромобилей на национальном уровне.

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Согласно планам руководства, Ford ждет массовое сокращение рабочих мест: примерно каждое четвертое из нынешних 12 тысяч рабочих мест в Кельне будет ликвидировано в течение трех лет. В Кельне концерн производит две модели электромобилей, которые были запущены в этом году, и продажи идут медленно.

Около 8 тысяч работников посетили рабочее собрание на территории завода, многие из них опасались за свое будущее: атмосфера была напряженной.

"Олаф, без выборов тебе было бы на нас плевать", – выкрикивали некоторые работники, имея в виду предстоящие федеральные выборы, на которых СДПГ также стремится получить голоса промышленных рабочих.

На плакатах было написано "Хватит разговоров" и "Готовы к забастовке". Разочарование рабочих было направлено не только на руководство концерна, но и на политиков.

фото: DPA

Ford долгое время сосредотачивался на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания и лишь относительно поздно инвестировал в электромобили.

Завод в Кельне был реконструирован стоимостью почти два миллиарда евро и переоборудован для производства электромобилей. Время для начала продаж в этом году было неудачным, поскольку рынок в то время находился в слабой фазе.

Другие традиционные автопроизводители в Германии также имеют проблемы с продажей своих электромобилей.

Тысячи немецких рабочих недавно провели общенациональные забастовки с требованием повышения заработной платы.

Также стало известно, что автомобильный гигант Volkswagen может объявить о закрытии трех заводов на родине впервые за свою 87-летнюю историю, а также о массовых увольнениях и 10-процентных сокращениях заработной платы для работников, которые сохранят работу.