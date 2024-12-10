ЄС виділить ще 50 млн євро фінансової допомоги Молдові

Європейська комісія у вівторок, 10 грудня, схвалила виділення Молдові ще 50 мільйонів євро макрофінансової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Кошти допоможуть Молдові покрити частину фінансових потреб на 2024 рік і забезпечити макроекономічну стабільність у поєднанні з реформами.

Передумовою надання 50 мільйонів євро було виконання з боку Кишинева низки політичних вимог: від зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією до зміцнення енергетичного сектора.

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Кошти Молдові виділяються в межах поточної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу, започаткованої у 2022 році.

Транш у 50 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів надаються у вигляді кредитів і ще 5 мільйонів – у вигляді грантів, є останнім у програмі. Загалом Молдова в межах програми отримала від ЄС 295 мільйонів євро макрофіну.

Попередній транш макрофінансової допомоги у 72,5 мільйона євро Єврокомісія схвалила для Молдови в липні 2024 року.

Також стало відомо, що Молдова отримає від Європейського Союзу обладнання для перехоплення безпілотників.