ЄС виділить ще 50 млн євро фінансової допомоги Молдові
Європейська комісія у вівторок, 10 грудня, схвалила виділення Молдові ще 50 мільйонів євро макрофінансової допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Кошти допоможуть Молдові покрити частину фінансових потреб на 2024 рік і забезпечити макроекономічну стабільність у поєднанні з реформами.
Передумовою надання 50 мільйонів євро було виконання з боку Кишинева низки політичних вимог: від зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією до зміцнення енергетичного сектора.
Кошти Молдові виділяються в межах поточної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу, започаткованої у 2022 році.
Транш у 50 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів надаються у вигляді кредитів і ще 5 мільйонів – у вигляді грантів, є останнім у програмі. Загалом Молдова в межах програми отримала від ЄС 295 мільйонів євро макрофіну.
Попередній транш макрофінансової допомоги у 72,5 мільйона євро Єврокомісія схвалила для Молдови в липні 2024 року.
Також стало відомо, що Молдова отримає від Європейського Союзу обладнання для перехоплення безпілотників.