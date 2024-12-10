ЄС надасть Молдові обладнання для перехоплення безпілотників

Молдова отримає від Європейського Союзу обладнання для перехоплення безпілотників.

Про це заявив посол ЄС у Кишиневі Яніс Мажейкс в ефірі програми Radio Moldova, передає "Європейська правда".

Як зазначив Мажейкс, Молдова отримає від ЄС обладнання для перехоплення безпілотників. Водночас, за його словами, для надання обладнання потрібен час.

Він не зміг назвати конкретну дату, але зазначив, що обладнання надійде не раніше 2025 року.

Реклама:

У цьому контексті він згадав про підтримку, яку ЄС надає Збройним силам Молдови протягом останніх трьох років у вигляді нелетального обладнання.

"Якщо це обладнання надійде до Республіки Молдова, то це допоможе запобігти ситуаціям, коли безпілотники з-за кордону проникають на територію Республіки Молдова", – акцентував Мажейкс.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон, а 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.

Про знайдені уламки дронів молдовська сторона також повідомляла 3 грудня.

А 9 грудня міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наразі країна залишається вразливою перед інцидентами, пов'язаними з порушенням повітряного простору російськими дронами.