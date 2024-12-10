ЕС выделит еще 50 млн евро финансовой помощи Молдове

Европейская комиссия во вторник, 10 декабря, одобрила выделение Молдове еще 50 млн евро макрофинансовой помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства помогут Молдове покрыть часть финансовых потребностей на 2024 год и обеспечить макроэкономическую стабильность в сочетании с реформами.

Предпосылкой предоставления 50 миллионов евро было выполнение со стороны Кишинева ряда политических требований: от укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией до укрепления энергетического сектора.

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Средства Молдове выделяются в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Евросоюза, начатой в 2022 году.

Транш в 50 миллионов евро, из которых 45 миллионов предоставляются в виде кредитов и еще 5 миллионов – в виде грантов, является последним в программе. В целом Молдова в рамках программы получила от ЕС 295 миллионов евро макрофина.

Предыдущий транш макрофинансовой помощи в 72,5 миллиона евро Еврокомиссия одобрила для Молдовы в июле 2024 года.

Также стало известно, что Молдова получит от Европейского Союза оборудование для перехвата беспилотников.