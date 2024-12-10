У Німеччині колишнього порноактора засудили за згвалтування біженки з України

У Берліні 37-річний чоловік був засуджений до двох років позбавлення волі умовно за сексуальне насильство над українкою, яка втекла від війни – суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні, нападі, сексуальному насильстві та позбавленні волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Ще до суду обвинувачений, який зізнався у скоєному, вже виплатив 28-річній жінці 20 тисяч євро компенсації.

Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік запропонував молодій письменниці з України тимчасово пожити з ним у Німеччині. Вони познайомилися два роки тому в інтернеті та підтримували зв'язок через Instagram та Facebook.

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Коли ввечері 28 травня 2022 року жінка прибула на центральний вокзал Берліна, обвинувачений зустрів її.

Наступного дня він нібито сексуально домагався її у своїй квартирі. Згідно з обвинувальним актом, жінка "кілька разів відштовхнула його руку". Вночі він спочатку примушував її до сексуальних дій на дивані й вона неодноразово кричала "Ні!" і відштовхувала його руку.

Тоді чоловік закрив їй рот і ніс, забрав мобільний телефон, душив її, бив по обличчю і зачинив двері. Пізніше він нібито змусив дівчину зробити масаж і зґвалтував її.

Жінка заявила, що марно кликала на допомогу на балконі. Їй вдалося втекти лише через майже два дні. На заправці вона попросила співробітника викликати поліцію.

Судовий процес не відбувся з першої спроби у вересні 2023 року. Тоді обвинувачений стверджував, що сексуальний контакт був за обопільною згодою. Вони обидва нібито випили багато вина, але коли пізніше вона кричала про згвалтування, він був шокований.

"У мене перегоріли всі запобіжники, я вдарив її в обличчя, я був повністю приголомшений", – сказав тоді чоловік у своїх свідченнях.

При цьому він визнав, що тимчасово зачинив жінку в приміщенні.

Обвинувачений також розповів, що у минулому був порноактором. Він сказав, що не ґвалтував жінку: "У мене було 3000 жінок, ніби мені це було потрібно".

Через те, що він зрештою відмовився від свого адвоката, судовий процес довелося перервати минулого року. Після цього 37-річний чоловік втік за кордон. У червні його заарештували на індонезійському острові Балі за серію нападів і пошкодження майна.

Приблизно через місяць він добровільно повернувся до Німеччини і був заарештований після прибуття.

Винесенню вироку передувала угода про визнання вини між сторонами. Зізнання 37-річного чоловіка було зроблено в закритому режимі. Суд також зобов'язав обвинуваченого не контактувати з жінкою.

Одним з пом'якшувальних факторів, які були враховані, стала виплачена компенсація за біль і страждання.

Рішення суду ще не є остаточним.

Нагадаємо, на початку грудня регіональний суд німецького Ессена засудив до ув’язнення чотирьох підлітків за вбивство двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.