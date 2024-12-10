В Германии бывшего порноактера осудили за изнасилование беженки из Украины

В Берлине 37-летний мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы условно за сексуальное насилие над украинкой, которая бежала от войны – суд признал мужчину виновным в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и лишении свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Еще до суда обвиняемый, который признался в содеянном, уже выплатил 28-летней женщине 20 тысяч евро компенсации.

После полномасштабного вторжения России мужчина предложил молодой писательнице из Украины временно пожить с ним в Германии. Они познакомились два года назад в интернете и поддерживали связь через Instagram и Facebook.

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Когда вечером 28 мая 2022 года женщина прибыла на центральный вокзал Берлина, обвиняемый встретил ее.

На следующий день он якобы сексуально домогался ее в своей квартире. Согласно обвинительному акту, женщина "несколько раз оттолкнула его руку". Ночью он сначала принуждал ее к сексуальным действиям на диване и она неоднократно кричала "Нет!" и отталкивала его руку.

Тогда мужчина закрыл ей рот и нос, забрал мобильный телефон, душил ее, бил по лицу и закрыл дверь. Позже он якобы заставил девушку сделать массаж и изнасиловал ее.

Женщина заявила, что напрасно звала на помощь на балконе. Ей удалось сбежать лишь спустя почти два дня. На заправке она попросила сотрудника вызвать полицию.

Судебный процесс не состоялся с первой попытки в сентябре 2023 года. Тогда обвиняемый утверждал, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию. Они оба якобы выпили много вина, но когда позже она кричала об изнасиловании, он был шокирован.

"У меня перегорели все предохранители, я ударил ее в лицо, я был полностью ошеломлен", – сказал тогда мужчина в своих показаниях.

При этом он признал, что временно закрыл женщину в помещении.

Обвиняемый также рассказал, что в прошлом был порноактером. Он сказал, что не насиловал женщину: "У меня было 3000 женщин, будто мне это было нужно".

Из-за того, что он в конце концов отказался от своего адвоката, судебный процесс пришлось прервать в прошлом году. После этого 37-летний мужчина сбежал за границу. В июне его арестовали на индонезийском острове Бали за серию нападений и повреждение имущества.

Примерно через месяц он добровольно вернулся в Германию и был арестован по прибытии.

Вынесению приговора предшествовало соглашение о признании вины между сторонами. Признание 37-летнего мужчины было сделано в закрытом режиме. Суд также обязал обвиняемого не контактировать с женщиной.

Одним из смягчающих факторов, которые были учтены, стала выплаченная компенсация за боль и страдания.

Решение суда еще не является окончательным.

Напомним, в начале декабря региональный суд немецкого Эссена приговорил к заключению четырех подростков за убийство двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко.