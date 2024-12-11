СМИ: Администрация Байдена размышляет над новыми санкциями против российской нефти

Администрация президента США Джо Байдена размышляет над новыми санкциями против российской торговли нефтепродуктами, которые может ввести до того, как Байдена заменит Дональд Трамп.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Осведомленные с обсуждениями лица, которые согласились комментировать анонимно, говорят, что детали новых ограничений еще разрабатывают, но в целом речь идет о санкциях против российского экспорта нефти.

Это тот шаг, которого Байден долго не хотел из-за опасений, что это повысит цены на энергоносители, что в предвыборный период могло ударить по его рейтингу. Но сейчас, на фоне снижения мировых цен из-за насыщения рынка и опасений относительно того, что Трамп может начать принуждать Украину к мирному соглашению вопреки ее интересам, в Белом доме готовы к более решительным действиям, говорят собеседники.

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Речь идет в том числе о новых санкциях против "теневого флота" танкеров, которые возят российскую нефть.

Санкции могут объявить "в следующие недели" и вероятно они будут скоординированы с санкциями Евросоюза, которые тоже хотят ввести до конца года.

Предполагают, что одна из возможных моделей – санкции вроде тех, что применены для иранской нефти, предусматривающие наказание для покупателей этого товара. Это было бы смелым шагом, поскольку среди покупателей российской нефти – Индия и Китай, а также до сих пор некоторые члены ЕС.

Это также может привести к резкому скачку цены, а кроме того – усложнить переговоры США с теми странами, на помощь и влияние которых Вашингтон надеется в вопросе предотвращения экспорта в Россию товаров двойного назначения.

В то же время, это усилило бы давление на Россию перед сменой власти в США. Чиновники в администрации Байдена говорят, что хотят помочь обеспечить Украине как можно более сильную переговорную позицию.

Напомним, в ноябре США внесли в черный список "Газпромбанк" – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями.

Неофициально сообщалось, что ЕС просит Штаты смягчить санкции против "Газпромбанка" из-за того, что некоторые государства Евросоюза до сих пор покупают российский газ и нуждаются в способах платить за него.